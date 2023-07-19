Дефицит внешней торговли Украины за первое полугодие составил $11 млрд

Страна импортировала товаров на сумму $30,4 млрд

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Украина импортировала товаров в январе - июне 2023 года на сумму $30,4 млрд, а экспортировала - на $19,4 млрд. Об этом сообщила Государственная таможенная служба (ГТС).

По данным ГТС, 67% ввезенных товаров составили машины, оборудование и транспорт - на $8,9 млрд. Топливно-энергетических товаров ввезено на $5,8 млрд, продукции химической промышленности - на $5,5 млрд. При этом главными поставщиками товаров на Украину выступили Китай - $4,7 млрд, Польша - $3,2 млрд и Турция - $2,4 млрд.

Главную статью экспорта Украины составили продовольственные товары - на $11,7 млрд. Украина экспортировала также металлы и изделия из них - на $2,1 млрд, машины и оборудование - на $1,6 млрд. Главными направлениями украинского экспорта были Польша - $2,7 млрд, Румыния - $1,9 млрд, Китай - $1,6 млрд.

По данным ГТУ КНР, товарооборот Китая и Украины в январе - июне сократился на 31,2%, до $3,84 млрд. При этом 56% стоимости продукции, закупленной Китаем за январь - май на Украине, приходится на кукурузу. Еще 34% приходится на жмых и подсолнечное масло. Китай поставляет на Украину литиевые батареи, шины, товары широкого потребления, транспортные средства и многое другое.