19 июля, 07:10

Глава Бундесбанка призвал взять под надзор соцсети из-за рисков паники на финансовом рынке

По словам Йоахима Нагеля, европейским странам "следует взять пример с Республики Корея", где уже была создана специальная группа банковского надзора

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Социальные сети следует взять под банковский надзор в связи с рисками распространения фейков, которые могут способствовать панике на финансовом рынке. Такое мнение выразил президент Германского федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель в интервью порталу RND, опубликованном в среду.

Читайте также
Что известно о Silicon Valley Bank

По словам Нагеля, европейским странам "следует взять пример с Республики Корея", где уже была создана специальная группа банковского надзора, которая "ведет систематический мониторинг соцсетей". Надзорные органы Евросоюза с помощью подобной группы "могли бы на ранней стадии определить, существует ли риск банковской паники", пояснил президент Бундесбанка. Речь, в частности, идет о потенциальных случаях массового изъятия вкладчиками средств со своих счетов в банках из-за опасений по поводу их финансовой устойчивости, что может привести к банкротству финансовых организаций.

Как заявил Нагель, недавний крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) подтвердил необходимость "быстрой реакции в подобных ситуациях", поскольку в случае с SVB сообщения в соцсетях "привели к росту паники и увеличению числа изъятий". Глава Бундесбанка выразил озабоченность в связи с тем, что распространение в соцсетях фейков "может в будущем спровоцировать массовую панику" в Европе. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация