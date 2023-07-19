Госбанк ЛНР полностью войдет в состав ПСБ 22 июля

Все права и обязательства перейдут в Промсвязьбанк

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Госбанк ЛНР 22 июля присоединится к Промсвязьбанку, все права и обязательства Госбанка перейдут в ПСБ, сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ в среду.

"С 22 июля 2023 года Госбанк ЛНР присоединится к ПСБ. Все права и обязательства Госбанка ЛНР перейдут к ПСБ. Все действующие банковские карты, счета и остатки на них, а также счета юридических лиц вместе с остатками будут переведены на обслуживание из Госбанка ЛНР в ПСБ", - сказано в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к ПСБ.

ПСБ - первый системно значимый банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.