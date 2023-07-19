В Москве поступления в бюджет по специальным налоговым выплатам выросли на 6,1%

В первом полугодии 2023 года в бюджет города по таким режимам поступило 112,9 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рост поступлений в бюджет по специальным налоговым выплатам составил 6,1% за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов.

"В первом полугодии 2023 года в бюджет Москвы по специальным налоговым режимам поступило 112,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,1%. Поступления по специальным налоговым режимам по итогам шести месяцев 2023 года являются третьим по значимости налоговым источником бюджета Москвы после налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

В пресс-службе отметили, что на положительную динамику поступлений влияют высокие темпы развития малого и среднего предпринимательства в столице. Сектор МСП - один из ключевых драйверов московской экономики. Он сыграл большую роль в ее адаптации к условиям санкционного режима. Инициатива, быстрота реакции и нестандартные решения предпринимателей поддержали экономическую активность и занятость в городе в сложный период.

Наибольшую долю доходов бюджета от специальных налоговых режимов, 92,9%, в Москве занимают поступления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За шесть месяцев 2023 года в бюджет Москвы перечислено 105 млрд рублей, что на 6,7%больше, чем за аналогичный период 2022 года, уточнили в пресс-службе.

"Увеличение числа организаций малого и среднего бизнеса и количества работников, занятых в секторе МСП, послужило основным фактором роста платежей. По состоянию на 10 июля 2023 года число субъектов МСП в Москве выросло на 6,1%, до 802,1 тысячи по сравнению с 10 июля 2022 года, а среднесписочная численность работников МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 2 млн 627,4 тыс. человек - на 3,2% больше, чем годом ранее", - добавляется в сообщении.

Как подчеркнула Зяббарова, налог на профессиональный доход позволяет официально заниматься бизнесом или подработками на условиях полной или частичной занятости. Привлекательная налоговая ставка и простые механизмы учета и уплаты способствуют быстрому росту количества самозанятых. В Москве по состоянию на 1 июля 2023 года число самозанятых граждан, применяющих этот специальный налоговый режим, достигло 1 млн 388 тыс. человек. За год количество налогоплательщиков в этой категории увеличилось на 339,2 тыс. человек или на 32,3%.