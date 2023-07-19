ФАС согласовала цену на российский дженерик для лечения гемофилии

Речь идет о биоаналоге зарубежных лекарственных препаратов из донорской плазмы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. ФАС России согласовала цены на отечественный препарат для лечения гемофилии "Эйтоплазм". От этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале антимонопольного ведомства.

Речь идет о российском биоаналоге зарубежных лекарственных препаратов из донорской плазмы. Средство является жизненно необходимым для пациентов с нарушениями свертываемости крови.

"Выход нового дженерика увеличит конкуренцию на этом товарном рынке и позволит снизить стоимость закупки препаратов в России в том числе за счет снижения зарегистрированных цен относительно зарубежных аналогов более чем на 8%. Это повысит доступность лечения для граждан", - отметили в ФАС.

В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.