Минфин сообщил, что итоговая сумма перераспределяемых средств бюджета пока не определена

Как отметили в ведомстве, оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплаты зарплат бюджетникам, межбюджетных трансфертов и других защищенных статей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Итоговая сумма бюджетных средств, подлежащая перераспределению с одних расходных статей на другие, пока не определена. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов РФ.

"Итоговая сумма перераспределения средств пока не определена. Решение о том, какие статьи расходов будут оптимизированы и на сколько, субъекты бюджетного планирования примут самостоятельно совместно с курирующими заместителями председателя правительства", - заявили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплаты зарплат бюджетникам, межбюджетных трансфертов и других защищенных статей. "Оптимизация расходов проводилась и в прошлом году, перераспределенные средства пойдут на финансирование приоритетных затрат государства", - добавили в пресс-службе.

Ранее издание "Ведомости" со ссылкой на близкий к кабмину источник сообщили, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым незащищенным статьям. Согласно информации издания, решение приняла правкомиссия по бюджетным проектировкам, а общая сумма секвестра будет сравнительно небольшой относительно общей величины трат - около 450 млрд рублей.