Совфед ратифицировал протокол о взимании НДС с услуг в электронной форме в ЕАЭС

Протокол позволит создать равные условия налогообложения НДС услуг в электронной форме в государствах - членах союза, поясняли в кабмине

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду ратифицировал протокол о поправках в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые касаются определения порядка взимания косвенных налогов при оказании электронных услуг.

Документ был подписан в Бишкеке 9 декабря 2022 года главами государств - участников ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

Как говорится в сопроводительных документах, протокол устанавливает порядок взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при оказании услуг в электронной форме налогоплательщиком одного договаривающегося государства налогоплательщику другого. То же самое будет касаться и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и налогоплательщиками в соответствии с законодательством другого государства, но при этом соответствующих ряду условий, предусмотренных этим порядком.

Как отмечали ранее в правительстве РФ, протокол позволит создать равные условия налогообложения НДС услуг в электронной форме в государствах - членах ЕАЭС.

Протокол вступит в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией последнего уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.