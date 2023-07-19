В ФТС заявили, что глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся

По словам врио руководителя ведомства Руслана Давыдова, чтобы не допустить образования заторов на южных и восточных границах России, пять пунктов пропуска перевели на круглосуточный режим работы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Поворот российской внешней торговли в сторону стран Юга и Востока уже состоялся. Об этом в среду на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

"Действительно, можно констатировать, что глобальный поворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся", - сказал Давыдов.

По его словам, чтобы не допустить образования заторов на южных и восточных границах России, пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим работы. Штатная численность сотрудников на Дальнем Востоке увеличена на 950 человек, в ближайшее время планируется перебросить туда еще 200 человек.