На МНПЗ построили терминал для железнодорожной отгрузки топлива

Ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива построили на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ), там продолжается масштабная модернизация. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"На Московском нефтеперерабатывающем заводе продолжается масштабная модернизация. Сейчас она находится на заключительном этапе, и планируется, что к 2025 году будет полностью завершена. Так, например, недавно на предприятии закончили строительство терминала для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Он оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

По его словам, планируется, что ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн. Новый терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом.

Полностью герметичная установка оборудована устройством улавливания паров, которое возвращает их в производство и исключает воздействие на атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс.

"Предприятие последовательно обновляет производство в рамках программы модернизации. При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности. Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее", - подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы. На основных установках предприятия действуют автоматизированные системы мониторинга выбросов в атмосферу. На прилегающих жилых территориях установлены автоматические станции контроля загрязнения воздуха, которые интегрированы в столичную систему мониторинга. Данные станций передаются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы круглосуточно в режиме онлайн и публикуются в открытом доступе на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг".