Совфед одобрил закон, регулирующий деятельность гаражных объединений

Документ, в частности, определяет понятия "территория гаражного назначения", "гараж" и "гаражный комплекс"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который направлен на комплексное регулирование правоотношений в сфере управления, организации деятельности и использования имущества гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов.

Документ определяет такие понятия, как "территория гаражного назначения", "гараж", "гаражный комплекс". Согласно закону, под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей. При этом оговаривается, что гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, а также быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Территорией гаражного назначения будет считаться территория, в границах которой расположены земельные участки с гаражами (граждане используют их для собственных нужд) и (или) земельные участки, предоставленные или иным образом выделенные, приобретенные для размещения гаражей, а также земельные участки общего назначения.

Под гаражным комплексом, согласно закону, понимаются здания или сооружения, которые предназначены для размещения транспортных средств и в которых расположены машино-места. В гаражном комплексе могут также располагаться нежилые помещения. В отношении гаражного комплекса территория гаражного назначения не устанавливается.

Положения закона не будут распространяться на отношения, связанные с использованием гражданами и юрлицами объектов, предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности госорганов. Также они не коснутся объектов, предназначенных для хранения транспорта в многоквартирном доме либо расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и объектов для хранения транспорта, которые не являются объектами капитального строительства.

Общее имущество

Закон также содержит положения об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машино-мест, нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, это "долгожданный, системный закон, который завершает комплексное регулирование гаражной сферы с учетом действия гаражной амнистии", позволяет упорядочить все вопросы и обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей.