В Москве предприятия получили целевые займы более чем на 4 млрд рублей с 2017 года

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что такая поддержка, в частности, способствует наращиванию инвестиций заводов в собственное развитие

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Общая сумма выданных с 2017 года целевых займов промышленным предприятиям в Москве превысила 4 млрд рублей, компании могут получить займы на льготных условиях в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С 2017 года по программам целевого кредитования промышленности свыше 30 компаний получили займы более чем на 4 млрд рублей. Среди них производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования. Такая поддержка способствует наращиванию инвестиций заводов в собственное развитие, модернизации оборудования и инфраструктуры, а также созданию новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, покупку нового оборудования, программного обеспечения (ПО), компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе АПК, и другие.

"Средства по программам целевого кредитования столичной промышленности можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа может достигать 300 млн рублей. Только с начала года такая помощь предоставлена производителю роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу на общую сумму 600 млн рублей", - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, с марта 2022 года работает программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. В апреле этого года город принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия.