Погрузка экспорта в порты России выросла в I полугодии на 2,4%

Она составила 170,9 млн тонн

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Погрузка экспорта в направлении портов РФ за первое полугодие 2023 году выросла на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 170,9 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов в I полугодии 2023 года составила 170,9 млн тонн, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 66,4 млн тонн различных грузов (+4,7%), в порты Дальнего Востока - 57,9 млн тонн (+3,2%), в порты Юга - 46,7 млн тонн (-1,4%)", - говорится в сообщении.

Положительная динамика экспорта наблюдается в погрузке зерна (рост в 2,7 раза, до 6,6 млн тонн); химикатов (рост в 1,4 раза, до 1,2 млн тонн); удобрений (+5,7%, до 11,2 млн тонн) и угля (+5,1%, до 93,5 млн тонн).

В холдинге отметили, что основными драйверами роста погрузки в направлении портов Северо-Запада стали перевозки угля - 29,7 млн тонн (+19,3% к I полугодию 2022 года) и удобрений - 9,4 млн тонн (+6,4%).

Через порты Дальнего Востока вырос экспорт угля - 48,1 млн тонн (+5% к I полугодию 2022 года); перевозки нефтяных грузов - 3,4 млн тонн (+7,4%), химикатов и соды - 380,7 тыс. тонн (рост в 9,2 раза) и зерна - 74,3 тыс. тонн (рост в 7,2 раза).

В направлении южных портов больше всего отправлено зерна (рост в 2,7 раза к январю - июню 2022 года, до 6,5 млн тонн), удобрений (+2,3%, до 1,8 млн тонн) и химикатов (+29,2%, до 345 тыс. тонн).

Доля угля в структуре экспортного грузопотока составила 54,7%, нефтяных грузов - 21,5%, удобрений - 6,6%, черных металлов - 5%, зерна - 3,9%, руды - 1,7%.