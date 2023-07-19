Товарооборот России в первом полугодии вырос на 3% по сравнению с 2019 годом

Как отметил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, "растет очень хорошими темпами импорт, и это отражается в структуре таможенных платежей"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Товарооборот РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в среду на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"Мы видим, что в этом году, например (за первое полугодие этого года), у нас товарооборот вырос по сравнению с докризисным 2019 годом, доковидным годом, на 3%", - сказал Давыдов.

"Растет очень хорошими темпами импорт, и это отражается в структуре таможенных платежей - у нас 77% в структуре таможенных платежей за первое полугодие составляют именно импортные платежи. Нам удалось выполнить план по второму кварталу. А в мае - июне мы даже перевыполнили плановое задание по сбору средств в федеральный бюджет", - отметил врио главы ФТС.