Главы Минприроды и Роснедр вошли в совет директоров "Росгеологии"

Кроме Александра Козлова и Евгения Петрова, в новый состав совета также вошли, в частности, гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков, первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, замглавы Росимущества Михаил Попов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и руководитель Роснедр Евгений Петров вошли в состав совета директоров "Росгеологии". Это следует из сообщения холдинга.

Кроме Козлова и Петрова, в новый состав совета также вошли генеральный директор "Росгеологии" Сергей Горьков, первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин, заместитель главы Росимущества Михаил Попов, помощник вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Максим Волков, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Все члены совета директоров "Росгеологии" предлагались правительством РФ для избрания и в прошлом году, но холдинг тогда не раскрывал утвержденный состав совета.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.