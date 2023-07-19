Reuters: некоторые страны Европы попросят продлить запрет на импорт украинского зерна

Венгрия настаивает на продлении запрета до 31 декабря

ТАСС, 19 июля. Страны Центральной и Восточной Европы обратятся к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции после 15 сентября. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

По его данным, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросят ЕС продлить действие эмбарго на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия настаивает на продлении запрета до 31 декабря.

Как отметил Надь, также страны обсуждают вариант, при котором они могли бы в индивидуальном порядке просить Брюссель о запрете на импорт иных видов украинской продукции.

В апреле пять стран Центральной Европы в одностороннем порядке запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия и Польша считают такое решение недостаточным и добиваются от ЕС продления запрета как минимум до конца года. В то же время пять стран Центральной Европы разрешили транзит украинского зерна по своей территории на мировые рынки.