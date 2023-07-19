Венгрия сократила потребление газа в первой половине года на 18,2%

По данным министерства энергетики страны, это удалось сделать как за счет экономии энергоносителей, так и благодаря относительно мягкой погоде минувшей зимой

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Потребление газа в Венгрии снизилось с января по июнь на 18,2%, а электроэнергии - на 8,4% по сравнению с первой половиной прошлого года. Как сообщило министерство энергетики страны, это удалось сделать не только за счет целенаправленной экономии энергоносителей, но и благодаря относительно мягкой погоде, державшейся всю минувшую зиму.

"Почти две трети экономии газа, составившей около 1 млрд куб. м, пришлось на экономику, одна треть - на жилой сектор", - уточнило Минэнерго. Оно напомнило, что по итогам прошлого года потребление газа в Венгрии снизилось на 17%.

"В условиях энергетического кризиса, вызванного войной (конфликт на Украине - прим. ТАСС) и санкциями [против России], сознательное поведение потребителей в дополнение к государственным мерам внесло большой вклад в обеспечение надежности поставок [энергоносителей]", - отметило министерство, добавив, что в Венгрии сохраняются самые низкие в ЕС цены на газ и электроэнергию.

Еврокомиссия требует сейчас от Венгрии отмены льготных цен на услуги ЖКХ, поскольку это противоречит правилам рыночного ценообразования в ЕС, однако правительство отказывается пойти на такой шаг, заявляя, что "не допустит непосильной финансовой нагрузки на венгерские семьи".

Минэнерго также сообщило, что в подземных хранилищах уже запасено 4,6 млрд куб. м газа. Это составляет примерно половину от того количества топлива, которое используется в стране в течение года. 5 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отмечал, что хранилища заполнены на 42% от уровня годового потребления, в то время как средний показатель в Евросоюзе равнялся в тот день 23%.

Основным поставщиком газа в Венгрию остается Россия. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.