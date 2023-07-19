Спрос на электроэнергию в ЕС в 2023 году может достигнуть двадцатилетнего минимума

По оценкам Международного энергетического агентства, в первом полугодии он снизился на 6% в годовом выражении, а по итогам года ожидается его падение на 3%

ТАСС, 19 июля. Спрос на электроэнергию в Европейском союзе снижается второй год подряд, приближаясь к минимуму за два десятилетия - ожидается, что спрос сократится на 3% по итогам текущего года после того, как в 2022 году он уже упал на 3%. Такой прогноз приводится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"После этих двух последовательных сокращений, которые в совокупности составляют самый большой спад спроса в регионе за всю историю наблюдений, спрос на электроэнергию в ЕС, как ожидается, упадет до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году", - говорится в отчете.

По оценкам МЭА, в первом полугодии 2023 года общий спрос на электроэнергию в ЕС снизился на 6% в годовом выражении, а по итогам года ожидается падение спроса на 3%. Агентство объясняет снижение в 2023 году тем, что энергоемкие отрасли Европы еще не восстановились после спада производства в 2022 году, несмотря на падение цен на энергоносители и электроэнергию по сравнению с предыдущими рекордными максимумами.

В 2022 году большая часть сокращения спроса произошла из-за факторов, которые не были связаны с погодными условиями. Почти две трети чистого снижения обусловлено снижением спроса со стороны энергоемких отраслей промышленности на фоне высоких цен на энергоносители. Изменения в поведении в жилищном секторе и секторе услуг, добровольная экономия энергии, высокие цены на электроэнергию и меры по повышению энергоэффективности также сыграли значительную роль, подчеркивает МЭА.

"Мы ожидаем умеренного роста на 1,7% в 2024 году, но со значительной неопределенностью, связанной с восстановлением промышленного спроса. Самый большой вопрос заключается в том, насколько сокращение спроса было временным и насколько оно будет постоянным", - следует из отчета.