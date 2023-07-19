"Новые люди" направили на отзыв в кабмин законопроект о налоговом вычете на спорттовары

Лидер фракции Алексей Нечаев считает, что введение вычета повысит спрос на российское спортивное оборудование и инвентарь

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" подготовили и направили на заключение в правительство РФ законопроект о возможности получения социального налогового вычета на спортивное оборудование и инвентарь, купленные для личных и семейных нужд. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе фракции.

Изменения предлагается внести в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ (социальные налоговые вычеты).

"Сегодня отправить ребенка на теннис многим родителям просто не по карману: одна профессиональная ракетка стоит от 15 тыс. рублей. Чтобы собрать нужный инвентарь фехтовальщику или боксеру, нужны немалые деньги. В итоге многие отсекаются уже на старте. Порог входа в спорт должен быть минимальным. Если люди в любом возрасте хотят заниматься спортом, это желание нужно поощрять", - сказал лидер фракции Алексей Нечаев, слова которого приводит пресс-служба.

Также Нечаев считает, что введение вычета повысит спрос на российское спортивное оборудование и инвентарь. "Спортивная индустрия будет развиваться, создавать новые рабочие места и давать больше налогов в бюджет", - заключил он.

С 2022 года граждане могут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. Условия для включения - физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.