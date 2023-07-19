Эксперт считает, что ММК пока не вернется к промежуточным выплатам дивидендов

По словам руководителя отдела аналитики ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Бориса Синицына, компания при этом может вернуться к раскрытию финансовой отчетности по МСФО в ближайшее время и увеличить выручку

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) может вернуться к раскрытию финансовой отчетности по МСФО в ближайшее время и увеличить выручку, учитывая рост объемов производства и внутренних цен на листовую сталь, но компания пока не будет возвращаться к выплате промежуточных дивидендов, считает руководитель отдела аналитики ресурсных секторов "Ренессанс капитала" Борис Синицын.

"Мы ожидаем, что ММК, как и некоторые другие компании в секторе природных ресурсов РФ, возобновит раскрытие финансовой отчетности по МСФО в ближайшее время и, с учетом роста объемов и внутренних цен на листовую сталь в рублях, ожидаем, что выручка компании (по итогам I полугодия - прим. ТАСС) может вырасти на 26%, до 324 млрд рублей, а EBITDA - на 38%, до 83 млрд рублей", - считает аналитик. При этом он отметил, что компания, вероятнее всего, решит не выплачивать промежуточные дивиденды, следуя своим прежним заявлениям о приоритете программы капзатрат.

По итогам I полугодия 2023 года ММК увеличил выплавку стали на 7,5% к аналогичному периоду предыдущего года, до 6 млн 515 тыс. тонн, при этом продажи металлопродукции группы ММК за I полугодие составили 5 млн 826 тыс. тонн, увеличившись к показателю за аналогичный период прошедшего года на 11,1%. Выплавка чугуна за отчетный период выросла на 14%, до 4 млн 914 тыс. тонн. Производство угольного концентрата в I полугодии выросло на 2%, до 1 млн 800 тыс. тонн.

В III квартале текущего года ММК ожидает сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка. "Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности", - сообщали в компании.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.