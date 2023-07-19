Число действующих и потенциальных резидентов СЭЗ в новых регионах увеличилось до шести

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что новые заявки предполагают создание крупных инвестпроектов по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первые две компании в Донецкой и Луганской народных республиках стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах РФ. Еще четыре компании подали заявления и инвестиционные декларации, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Первые две компании из ДНР и ЛНР получили свидетельства о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны в новых регионах. <…> Также от потенциальных инвесторов поданы ещё четыре заявления и инвестиционные декларации", - написал он.

Вице-премьер пояснил, что новые заявки предполагают создание крупных инвестпроектов по восстановлению производственных мощностей металлургических комплексов на территории ДНР и ЛНР. Также получены предложения по созданию современного предприятия по производству и розливу питьевой воды в ДНР и модернизация действующего производства шаровых кранов в ЛНР.

Также Фонд развития территорий одобрил инвестиционные декларации первых двух инвесторов. Один из резидентов СЭЗ создаст на территории ДНР современное производство электротранспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов и комплектующих к ним. Предприятие из ЛНР реализует инвестиционный проект по модернизации и техническому переоснащению торговых помещений.

Закон о СЭЗ

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который, в том числе предусматривает льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.