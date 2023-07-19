Глава Кузбасса приветствует замещение в регионе западной техники белорусскими аналогами

Сергей Цивилев также напомнил, что ранее "по совместному проекту у нас был построен сервисный центр компании Белаз"

МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Белорусская техника должна заместить западные аналоги, которые ушли с российского рынка. Об этом сообщил журналистам губернатор российского региона Сергей Цивилев после встречи в Минске с белорусским премьером Романом Головченко.

"Кузбасс и вообще Сибирь быстро развиваются. <...> С учетом того, что сейчас очень много техники выпало из Европы, надо эту нишу заместить. Поэтому очень своевременно сейчас к нам в Сибирь заходят бренды белорусские. И это правильно", - сказал губернатор, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба белорусского правительства.

Цивилев напомнил, что ранее "по совместному проекту у нас был построен сервисный центр компании Белаз". "Проект очень успешный, сервисный центр загружен полностью. Сейчас принято решение о строительстве второй очереди этого сервисного центра", - отметил губернатор. Также, продолжил он, "предлагается создание мультибрендового центра в Кузбассе, где будет идти реализация, обслуживание дорожной, сельскохозяйственной техники сразу нескольких брендов [из Белоруссии]".