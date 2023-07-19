Токио подтвердил, что японские морепродукты задерживаются на таможнях в КНР из-за проверок

По словам генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, безопасность японских продуктов питания доказана научно

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Власти Японии подтвердили случаи задержек японских морепродуктов на таможнях в КНР из-за ужесточившихся проверок в преддверии сброса в океан очищенной от радиации воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Нам поступила информация, что часть морепродуктов из Японии задержана на таможнях в Китае, мы выясняем подробности на это счет. Безопасность японских продуктов питания доказана научно. Мы будем просить китайскую сторону как можно скорее отменить меры контроля за импортом японских продуктов питания, основываясь на научных данных", - сказал он, комментируя появившиеся в японских СМИ публикации.

7 июля Главное таможенное управление КНР объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с "Фукусимы-1".

В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды.

Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой океанской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.