19 июля, 09:55

Reuters: Индия после остановки зерновой сделки может сократить импорт подсолнечного масла

В июле он может составить около 275 тыс. тонн, сообщило агентство

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Индия после прекращения действия зерновой сделки может сократить в ближайшие месяцы импорт подсолнечного масла на 30%. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Так, в июле Индия может импортировать около 275 тыс. тонн подсолнечного масла. Но уже с августа эта цифра может понизиться до 200 тыс. тонн из-за роста стоимости этого продукта, отмечает агентство. Спотовые цены на него за последние полтора месяца на фоне приближения даты окончания зерновой сделки повысились с $850 за тонну до $965.

"Неопределенность на рынке подсолнечного масла вынудит некоторых производителей перейти на пальмовое и соевое масло, которые будут более доступны", - сказал директор работающей в сфере производства пищевых масел консалтинговой компании Sunvin Group Сандип Баджориа, слова которого приводит агентство. Пальмовое масло Индия традиционно покупает в Индонезии, Малайзии и Таиланде, соевое - в Аргентине, Бразилии и США. 

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