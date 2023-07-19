Президент Литвы считает скорейшее отключение от БРЭЛЛ общей задачей стран Балтии

Решить ее необходимо как можно скорее, отметил Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 19 июля. /ТАСС/. Отключение от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) в рамках проекта синхронизации с сетями ЕС является общей задачей стран Балтии, решить которую необходимо как можно скорее. Об этом в среду на совместной пресс-конференции с находящимся в Вильнюсе с визитом президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил его литовский коллега Гитанас Науседа.

"Мы предлагаем ускорить синхронизацию с континентальной Европой. Полное отключение от электросетей России и Белоруссии является для нас общей важной задачей, которую надо решить как можно более оперативно", - сказал он.

Как отметил Науседа, Литва рассматривает возможность выхода из контролируемой Россией системы БРЭЛЛ уже в начале 2024 года. "Отключиться вместе было бы лучше, но, как я понимаю, Латвия намерена на год этот процесс отложить", - заявил он.

Завершение синхронизации первоначально планировалось на конец 2025 года. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и довести его до конца хотя бы к середине 2024 года. В Таллине заявили, что завершат переформирование своих электросетей не раньше начала 2025 года.

В апреле Литва успешно протестировала работу национальных электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы.