Wildberries в сотрудничестве с партнерами запустил бронирование отелей и туров

Оплатить бронь можно онлайн через Wildberries, также можно рассчитаться на месте

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries в сотрудничестве с партнерами запустил возможность бронирования отелей и пакетных туров в России и в зарубежных странах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Онлайн-платформа в сотрудничестве с партнерами запустила новые туристические сервисы: продажи пакетных туров, включающих перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом - всего около 2 млн различных предложений", - сообщается в пресс-релизе.

Предложения представлены в различных ценовых категориях. Оплатить бронь можно онлайн через Wildberries, также можно рассчитаться на месте. На площадке представлены предложения от различных туристических агентств и агрегаторов.

"В будущем онлайн-платформа начнет сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые заняты в сфере туризма", - добавляет компания.