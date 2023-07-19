СФ продлил право подсанкционных банков переводить заблокированные активы на новое юрлицо

Документ продлевает до 31 декабря 2024 года право кредитных организаций, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию в форме выделения нового юридического лица

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым до 31 декабря 2024 года продлевается право находящихся под санкциями банков на реорганизацию с целью перевода на отдельное юридическое лицо заблокированных активов.

Документ продлевает на один год (до 31 декабря 2024 года) право кредитных организаций, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию в форме выделения нового юридического лица. Это новое юрлицо не является кредитной организацией, оно наделяется активами, замороженными в результате введенных санкций.

Как отмечал ранее председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, были подготовлены антисанкционные решения, ставшие ответом на фактическую блокировку за рубежом без решения суда многих российских активов. По его словам, с целью повышения эффективности работы организаций принято решение продлить для банков до конца 2024 года право на осуществление реорганизации и выделения из своего состава юридических лиц для структурирования затронутых санкциями активов.

В июле 2022 года вступил в силу закон, который разрешает находящимся под санкциями банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него замороженные из-за ограничительных мер активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Предусматривалось, что после этого все расчеты по долгам перед клиентами - нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Норма действует до 31 декабря 2023 года.