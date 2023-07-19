19 июля, 10:08,
обновлено 19 июля, 10:32

На острове Маргарита начался прием платежей картами "Мир"

Как сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, в Каракасе идет работа в тестовом режиме

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Старт приему платежей картами "Мир" на острове Маргарита уже дан, в Каракасе идет работа в тестовом режиме. Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приему платежей [картами "Мир"]. В Каракасе это пока в тестовом режиме", - отметил глава диппредставительства, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах расширения приема карт "Мир" в Венесуэле. 

Теги:
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