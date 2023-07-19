Совфед одобрил закон о бессрочных кредитных каникулах

С 1 января 2024 года он будет действовать на постоянной основе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о предоставлении гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, права на льготный период исполнения обязательств по кредитному договору для восстановления платежеспособности. Речь идет об автокредитовании и потребительских кредитах.

С 1 января 2024 года закон будет действовать на постоянной основе.

Режим кредитных каникул в связи с пандемией коронавируса действовал для заемщиков в течение ограниченного периода времени (до 30 сентября 2020 года). Кроме того, кредитные каникулы в условиях санкций действовали с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. При этом механизм ипотечных кредитных каникул действует с 2019 года и показал свою эффективность, говорится в пояснительной записке.

Условия для получения кредитных каникул

Закон предусматривает право заемщика, заключившего договор потребительского кредита (займа), размер которого не превышает определенного правительством значения, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этих шести месяцев заемщик вправе не вносить платежи по договору, при этом дата начала льготного периода не может отставать от обращения заемщика более чем на месяц.

Пока размер кредита для предоставления каникул правительством не установлен. До соответствующего решения он предусмотрен в размере 1,6 млн рублей для договоров автокредитования и 450 тыс. рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте по курсу к рублю на дату выдачи в обоих случаях) для остальных договоров потребительского кредита. Для договоров потребкредита с лимитом кредитования эта сумма устанавливается в размере 150 тыс. рублей.

Условие получения таких кредитных каникул - снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом, рассчитанным за предыдущий год. Такие кредитные каникулы заемщик может получить один раз за время действия кредитного договора. Сведения о предоставлении заемщику льготного периода будут отражаться в его кредитной истории, но не будут ее ухудшать. В течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика.

Если ранее заемщик уже воспользовался ковидными или антикризисными кредитными каникулами, то он не вправе получить такие каникулы еще один раз. Кроме того, основания для получения каникул дополнены проживанием заемщика в зоне ЧС при наличии ущерба имуществу и нарушении условий его жизни. Основаниями для отказа в каникулах станут банкротство заемщика, наличие решения суда, предъявление кредитором требования к поручителю. Проценты, которые начисляются в течение каникул, будут равны процентам по договору. При этом, согласно закону, воспользовавшиеся кредитными каникулами участники СВО смогут взять их второй раз после окончания действия первой отсрочки.