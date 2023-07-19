Посол РФ: поставки пшеницы из России в Венесуэлу обсудит комиссия высокого уровня в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вопрос возобновления поставок пшеницы из РФ в Венесуэлу будет обсуждаться на заседании комиссии высокого уровня в Москве. Об этом заявил в среду журналистам посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Комментируя по просьбе ТАСС обсуждаемые новые коммерческие условия и возможные логистические схемы для возобновления поставок российской продовольственной пшеницы в Венесуэлу, посол отметил, что "инициатива с обеих сторон на этот счет имеется".

"В этом году пройдет очередное заседание комиссии высокого уровня. Оно должно состояться в порядке очередности в Москве. Ожидаем, что на этом заседании будут эти договоренности зафиксированы и оформлены", - отметил глава диппредставительства.