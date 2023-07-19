Доля возобновляемых источников энергии в мире может превысить одну треть к 2024 году

В зависимости от погодных условий 2024 год может стать первым годом, когда из возобновляемых источников будет вырабатываться больше электроэнергии, чем из угля, говорится в отчете Международного энергетического агентства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии превысит одну треть к 2024 году, говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В зависимости от погодных условий 2024 год может стать первым годом, когда из возобновляемых источников будет вырабатываться больше электроэнергии, чем из угля.

Ускоренные темпы ввода новых мощностей на возобновляемых источниках энергии показывают, что ВИЭ-генерация может превзойти угольную уже к 2024 году при благоприятных погодных условиях. МЭА также прогнозирует, что выработка электроэнергии с применением угля немного снизится в 2023-2024 годах после роста на 1,5% в 2022 году, когда высокие цены на газ повысили спрос на альтернативные источники энергии. Увеличение выработки угольной генерации в Азии в 2023-2024 годах может быть компенсировано ее значительным падением в США и Европе.

В целом выработка энергии из возобновляемых источников выросла на 7,8% в 2022 году, что является самым высоким показателем роста за последние 30 лет, отмечает МЭА. Агентство ожидает роста чуть менее чем на 7% в 2023 году и на 11% в 2024 году за счет расширения ветровых и солнечных мощностей и предполагаемого восстановления гидрогенерации в ряде регионов после сезона засухи и маловодья.