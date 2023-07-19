Совфед одобрил закон о внедрении цифрового рубля

Закон определяет такие понятия, в частности, как "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.

Закон определяет понятия "платформа цифрового рубля", "правила платформы цифрового рубля", "участник платформы цифрового рубля", "пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счет (кошелек)". Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом - оператор платформы цифрового рубля.

В законе дифференцируются понятия "электронные денежные средства" и "безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей", "электронные денежные средства" и "цифровые рубли". Устанавливаются особенности договора счета цифрового рубля, перевода цифровых рублей и отказа в переводе. При этом привлечение цифровых рублей во вклады (депозиты) невозможно.

Уточняется понятие "иностранная валюта" - к ней будет относиться и национальная цифровая валюта, выпущенная иностранными центральными банками. Устанавливаются особенности взыскания цифровых рублей, учитываемых на цифровом счете должника, а также приостановления операций по цифровому счету. Цифровые рубли могут взыскать при отсутствии или недостаточности у должника средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах на счетах и во вкладах в банках. При банкротстве должника цифровые рубли будут входить в состав конкурсной массы (всего имущества должника).

Прописывается возможность совершения валютных операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами с использованием цифровых рублей без ограничений.

Еще один одобренный сенаторами закон вводит в Гражданский кодекс РФ понятие цифрового рубля, он будет относиться к объектам гражданских прав. Документ также закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями на территории страны путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Кроме того, устанавливается возможность срочной выдачи банками цифровых рублей, принадлежавших наследодателю, для расходов на его похороны.

ЦБ РФ будет оператором платформы цифрового рубля

За ЦБ РФ теперь будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля. Кроме того, устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, а также за правильность учета информации об операциях с ними. Расширяются функции совета директоров Банка России в части перечня разрешенных операций с цифровыми рублями. Не допускается использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля", производных от него слов и словосочетаний, если лицо не является оператором платформы цифрового рубля или участником данной платформы.

В законе регламентируются особенности открытия и ведения счетов цифрового рубля отдельных сотрудников ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, а также членов их семей. Они будут прописаны дополнительно в специальных соглашениях между Банком России и этими ведомствами.

Документ вступит в силу 1 августа 2023 года, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.