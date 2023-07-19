Совфед разрешил бизнесу приватизировать объекты культурного наследия через аукцион

Документ устанавливает различные способы приватизации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, в зависимости от их состояния

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации объектов культурного наследия. Документ устанавливает различные способы приватизации объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, в зависимости от их состояния.

Так, объекты культурного наследия в удовлетворительном состоянии будут приватизироваться путем продажи их на аукционе вместе с занимаемыми ими земельными участками. Для объектов в неудовлетворительном состоянии предлагается установить новые правила отчуждения - они будут проданы по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земельных участков под ними. При этом задаток для участия в конкурсе составит 20% от кадастровой стоимости объекта.

При приватизации через конкурс здания, строения или сооружения, являющегося объектом культурного наследия, покупатель одновременно получит в аренду земельный участок под этим объектом. Арендная плата за такой участок составит один рубль в год на весь срок выполнения условий конкурса. Исключительное право на приобретение такого участка в собственность возникает у собственника находящегося на нем объекта культурного наследия после выполнения условий конкурса по продаже объекта.

Закон предусматривает преимущественное право субъектов МСП на приобретение объектов культурного наследия, которые ими уже арендуются, независимо от способов приватизации. Как ранее отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит привлечь инвестиции со стороны малого и среднего предпринимательства для реставрации, восстановления объектов культурного наследия. Депутат, в частности, привел в пример дворянские усадьбы, "которые тысячами исчезают каждый год". По словам Гаврилова, у местной и региональной власти, как правило, недостаточно средств для содержания многочисленных памятников архитектуры.