УФАС по Ингушетии возбудило дело в отношении МУП "Малгобек - Водоканал"

Монополист злоупотребил своим доминирующим положением на товарном рынке оказания услуг по водоснабжению, ущемив интересы добросовестных потребителей

МАГАС, 19 июля. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ингушетии возбудило дело против МУП "Малгобек - Водоканал" после отключения воды в Малгобеке (Ингушетия) более чем на 10 дней, говорится в распространенном сообщении пресс-службы УФАС России по региону.

"В Ингушское УФАС России поступило заявление от группы граждан города Малгобек на действия МУП "Малгобек - Водоканал" по прекращению водоснабжения добросовестным потребителям на срок более чем десять дней. В связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства, запрещающего лицам, занимающим доминирующее положение на рынке, ущемлять права и интересы неопределенного круга лиц, Ингушским УФАС России возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по итогам проведенной проверки управлением было установлено, что монополист злоупотребил своим доминирующим положением на товарном рынке оказания услуг по водоснабжению, ущемив интересы добросовестных потребителей, нарушив установленный законодательством порядок ограничения или прекращения водоснабжения. "О ходе рассмотрения будем информировать в своих публикациях", - добавили в управлении.

Ранее мэр Малгобека Мусса Галаев ввел в городе режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения и сообщил о выходе из строя с пятницы двух насосов и двигателя на водозаборе, обеспечивающем населенный пункт водой.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем Telegram-канале, что из Национального фонда развития региона уже выделены средства на покупку новых насосов и двигателя. Для контроля ситуации в республике создана правительственная комиссия.