МЭА понизило прогноз роста мирового энергопотребления в 2023 году до 1,9%

Международное энергетическое агентство также прогнозирует более высокие темпы роста мирового энергопотребления в 2024 году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз роста мирового спроса на электроэнергию в сторону понижения до 1,9% против предыдущей оценки в 2,6%. Об этом говорится в июльском отчете агентства.

"Ожидается, что в 2023 году рост мирового спроса на электроэнергию будет сдержанным. Наш предыдущий прогноз роста в 2,6% был пересмотрен в сторону понижения до 1,9%, что медленнее, чем среднегодовой рост в 2,4% за период 2015-2019 годов", - сказано в отчете.

В то же время МЭА прогнозирует более высокие темпы роста мирового энергопотребления в 2024 году - он может составить 3,3% по мере улучшения экономических перспектив.

Так, существенное снижение спроса в странах с развитой экономикой контрастирует с ростом, который наблюдается в странах с формирующейся рыночной экономикой - Китае и Индии. МЭА ожидает, что в Японии в 2023 году будет зафиксировано снижение спроса на электроэнергию на 3%, в то время как в Соединенных Штатах ожидается снижение почти на 2%. В то же время потребление электроэнергии в Китае увеличится на 5,3% в 2023 году и на 5,1% в 2024 году, что немного ниже среднего показателя за 2015-2019 годы в 5,4%. Ожидается, что среднегодовые темпы роста энергопотребления в Индии составят 6,5% в течение прогнозируемого периода, превысив средний показатель за 2015-2019 годы в 5,2%.