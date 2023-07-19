СФ обязал при банкротстве погашать вне очереди долги для недопущения техногенных катастроф

Речь идет о расходах в связи с изменением состояния опасного производственного объекта, которое допускает повреждение его конструкции и нарушение целостности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым при процедуре банкротства предусматривается погашение вне очереди преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов расходов на снижение угрозы или недопущение возникновения техногенных, экологических катастроф. Документ был инициирован правительством РФ.

Речь идет о расходах в связи с изменением состояния опасного производственного объекта, которое допускает повреждение его конструкции и нарушение целостности, рисками несвоевременного выявления такого состояния из-за отсутствия обслуживания и проверок, нарушением функционирования предприятия-должника, в том числе нарушением температурного режима в потенциально опасных помещениях.

Основанием для отнесения платежей, в том числе текущих, к неотложным является их влияние на снижение таких факторов риска. Размер таких расходов должен составлять минимум, который необходим для снижения рисков. Предварительное обращение конкурсного управляющего в арбитражный суд для принятия решения об удовлетворении требований кредитора во внеочередном порядке не требуется.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования. В случае, если на день вступления в силу закона должник продолжает нести расходы, связанные со снижением угрозы или недопущением возникновения техногенных, экологических катастроф, сведения о таких расходах должны быть включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.