В Москве продлили прием заявок на первый технологический конкурс "Медиаиндустрия"

Подать заявку можно до 26 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Прием заявок на первый технологический конкурс "Медиаиндустрия" продлили в Москве до 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице до 26 июля продлится прием заявок на первый технологический конкурс "Медиаиндустрия", который позволит стартапам показать свои решения крупнейшим игрокам рынка, а партнерам конкурса - найти новые инновационные решения. Для того, чтобы стать участником, надо подать заявку и заполнить анкету, в которой требуется описать детали и преимущества своего решения или прототипа", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, прием заявок продлили, потому что за три недели организаторы получили большое количество заявок от инноваторов, предлагающих готовые разработки для видео, киносъемки, технологии для улучшения звука, VR и AR.

Среди стартапов, уже подавших заявки, много интересных решений из разных сфер. Например, компания Black Rays предлагает организаторам конкурса уникальную разработку на основе технологии слайд-мэппинг, которая делает возможным постоянное дизайн-освещение для жилых, офисных зданий, а также для архитектурных сооружений. Разработка позволяет защитить окна зданий от попадания в них света, а это значит, что световой дизайн может быть использован без ограничений и превращать в произведение искусства любое строение, не мешая его жильцам.

"Компания "Робохуд" представила на конкурс робота-художника. Он пишет картины на любых поверхностях, сочетая основы классического искусства и совокупность алгоритмов и нейронных сетей. Чистый холст, кисть и краски - у робота-художника есть все необходимое для создания произведения живописи. Вдохновение ему не требуется, главное - подключение к сети и верно заданные алгоритмы. Машина сама смешивает цвета, убирает лишнее с кисти. Сам процесс похож на печать на 3D-принтере, но робот не печатает, а именно рисует", - добавили в пресс-службе.

Технологический конкурс "Медиаиндустрия" проводит Агентство инноваций Москвы (АИМ) при департаменте предпринимательства и инновационного развития города. Партнерами конкурса выступают российские лидеры медиа- и телеком-рынка, а также производители оборудования для индустрии.