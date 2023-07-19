Совфед одобрил закон о зачислении регионам части штрафов с платных трасс

Документ разграничивает полномочия по федеральному, региональному и муниципальному контролю за внесением платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому часть средств от суммы штрафов за проезд по платным трассам без внесения оплаты будет направляться в региональные и местные бюджеты.

"Закон разграничивает полномочия по осуществлению федерального, регионального и муниципального контроля за внесением платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам в зависимости от их значения, что позволит распределять суммы штрафов за неисполнение обязанности по внесению указанной платы между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами", - говорится в сопроводительных документах.

В настоящее время на всех автомобильных дорогах указанный контроль осуществляется Ространснадзором, а все собранные штрафы поступают в федеральный бюджет.

Кроме того, документ создает правовую основу для формирования опорной сети автомобильных дорог. В нее войдут федеральные дороги; наиболее востребованные региональные и межмуниципальные дороги, соединяющие Москву со столицами регионов, столицы субъектов РФ между собой, обходы городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек; дороги, имеющие интенсивность движения более 10 тыс. автомобилей в сутки; подъезды к автомобильным пунктам пропуска через госграницы.