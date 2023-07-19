Всемирный банк профинансирует энергетику Украины на $500 млн

По данным Минэнерго страны, первая часть сделки предусматривает выделение гранта в $200 млн

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Всемирный банк направит на обеспечение устойчивости украинской энергосистемы в зимний отопительный период $500 млн. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Проект [Всемирного банка] "Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставка энергетических ресурсов" предусматривает общее финансирование в объеме $500 млн. Средства будут направлены на закупку оборудования для услуг по отоплению и оборудования для инфраструктуры передачи электроэнергии", - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram-канале.

Отмечается также, что глава ведомства Герман Галущенко провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи. "Сотрудничество со Всемирным банком позволит реализовать проекты для усиления устойчивости украинской энергосистемы", - цитирует ведомство министра энергетики.

По информации Минэнерго, первая часть сделки предусматривает выделение гранта в $200 млн. Еще одно соглашение предусматривает выделение гранта в €37,74 млн от правительства Германии для внедрения на подстанциях устройств для обеспечения нормативных параметров электроэнергии. Указанное оборудование будет направлено национальному оператору системы передачи "Укрэнерго".

Глава Минэнерго проинформировал представителей Всемирного банка о мерах, которые осуществляются Украиной в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. По словам Галущенко, в результате ремонтной кампании планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт, выполняются работы по усилению физической защиты критической инфраструктуры, а также ведутся переговоры с ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) по увеличению объемов импорта электроэнергии из европейских стран в критические периоды.

Министр также отметил реформы, в частности по приведению в соответствие с требованиями европейского законодательства норм, регулирующих деятельность на энергетическом рынке.

О ситуации в энергосистеме Украины

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявлял, что в энергосистеме страны сложилась критическая ситуация: более 26 подстанций частично уничтожены, в результате мобилизации в штате предприятий образовался дефицит кадров. По словам депутата, Всемирный банк оценил повреждения энергосистемы в 10 млрд гривен ($270 млн).

30 июня Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине займа на $1,5 млрд под гарантии правительства Японии. Как отмечается в документе, Всемирный банк и правительство Украины "будут реализовывать рамочные проекты, сосредоточившись на приоритетных для страны секторах, включая энергетику, здравоохранение, социальную защиту, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство".