В ГД призвали модернизировать ливневую канализацию в Москве за счет федерального бюджета

По мнению первого замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрия Гусева, проблемы с ней "накапливались долгие годы"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Модернизацию ливневой канализации в Москве необходимо произвести за счет федерального бюджета, соответствующее предложение первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев направил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину (письмо есть в распоряжении ТАСС).

Во вторник днем в отдельных районах Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, интенсивнее всего был дождь в центре города. Часть дорог в столице были подтоплены. Гусев отметил, что ливневая канализация столицы не справилась с сильными осадками.

"Бюджет Москвы несет огромную нагрузку как столица РФ, как центр страны <…>. Прошу вас, уважаемый Ирек Энварович, совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос разработки программы модернизации ливневой канализации в Москве и предусмотреть ее финансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в письме.

По мнению Гусева, проблемы с ливневой канализацией "накапливались долгие годы".