СФ одобрил закон о маркировке органических продуктов обозначениями "эко" и "био"

Согласно закону, маркировка органической продукции может содержать слово "органический", его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукции

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, позволяющий использовать в маркировке и рекламе органических продуктов обозначения "эко", "био" и "зеленый".

Согласно закону надписи, используемые для маркировки органической продукции, могут содержать слово "органический", его сокращения или слова, производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием органической продукции, что является указанием на то, что продукция получена методом органического производства.

Также для маркировки органической продукции могут использоваться слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, либо обозначения "эко", "био" (с учетом установленных ограничений).

При этом установленные требования, предусмотренные законом, не распространяются на маркировку отдельных видов продукции в случаях: если при формировании наименований отдельных видов продукции техническими регламентами допускается использование обозначения "био", если слово "зеленый" используется в такой маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания, если словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.

Особые технологии

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, это уже второй закон, который идет в развитие базового закона об органической продукции. "Сегодня наряду с термином "органическая продукция" на рынке присутствуют товары, где имеются надписи "эко", "био", "экологическая" и "зеленая" продукция. Конечно, простые жители сбиваются с толку, не понимая, какая из них на самом деле органическая продукция. Закон определяет, что с 1 сентября 2024 года все эти надписи должны соответствовать органической продукции", - сказал сенатор.

По его словам, при этом должна соблюдаться технология производства, производственные участки должны быть сертифицированы уполномоченным органом на применение особых технологий. "Закон четко определит, что же такое органическая продукция, уведет с рынка недобросовестных поставщиков, которые под мнимыми названиями пытаются выдать продукцию за органическую, и наведет порядок в этой сфере", - отметил Митин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. При этом в документе предусмотрены переходные положения, допускающие обращение до истечения срока годности продукции, выпущенной до дня вступления закона в силу, при производстве которой не соблюдались установленные требования.