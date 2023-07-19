19 июля, 11:11

"Данон Россия" рассматривает разные варианты развития своих брендов в стране

В начале июля компания сообщила о том, что локализует свой международный бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "Актибио"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Данон Россия" рассматривает разные возможности развития своего портфеля брендов в стране. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы ищем и рассматриваем разные возможности развития нашего портфеля брендов в России, в том числе креативные и нестандартные подходы. И хотим быть уверены, что при необходимости сможем реализовать любые идеи. Поэтому заблаговременно регистрируем названия, которые кажутся нам подходящими для этого", - сообщили в пресс-службе.

В начале июля компания сообщила о том, что локализует свой международный бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "Актибио", что позволит компании возобновить инвестирование, а также поспособствует дальнейшему развитию продукции в России.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента сообщила, что "Данон Россия" подала в заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32 классам Международной классификации товаров и услуг. Издание отмечало, что компания в случае одобрения сможет выпускать под этими названиями молоко, молочные напитки и йогурты. 

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