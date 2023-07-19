СФ одобрил закон о проведении онлайн-аукционов на вылов водных биоресурсов

Порядок организации и проведения таких аукционов установит правительство

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о проведении в электронной форме аукционов по распределению долей квот на вылов водных биоресурсов.

Документ предусматривает перевод в электронный формат аукционов по распределению долей квот на вылов водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами. Порядок организации и проведения аукционов в электронной форме установит правительство РФ.

Закрепляется, что для получения доступа к добыче анадромных рыб (перемещается из морской среды в пресную для нереста) предприятия, ИП и организаторы любительской рыбалки должны участвовать в социально-экономическом развитии соответствующего региона. Такое участие будет регламентироваться соглашением с руководством субъекта РФ. Отмечается, что соглашения должны предусматривать "обязательства, направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий соответствующих субъектов РФ". В числе таких обязательств - искусственное воспроизводство водных биоресурсов (при соблюдении рекомендаций отраслевой науки) и производственный контроль в границах участка (борьба с браконьерством).

Защита интересов инвесторов

Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров напомнил, что после принятия законопроекта в первом чтении в январе 2021 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко поставила профильному комитету задачу по установлению на законодательном уровне гарантий для защиты интересов инвесторов, вложивших средства в создание или модернизацию инфраструктуры на рыболовном участке.

"Сенаторами были внесены поправки. Поставленная задача решена. Федеральным законом устанавливается право на заключение нового договора пользования рыболовным участком без проведения торгов на 20 лет. За заключение такого договора взимается плата в размере и порядке, которые устанавливаются правительством РФ", - отметил Невзоров.

Парламентарий обратил внимание, что в законе устанавливаются условия, наличие которых позволит лицам с действующими договорами пользования рыболовными участками заключить новые договоры без проведения торгов. В частности, если заявление подано не позднее чем за два месяца до окончания срока действия договора, досрочного расторжения договора не было, сведения о лице отсутствуют в реестре недобросовестных участников аукциона, а также если за период действия договора не допущено нарушения законодательства о рыболовстве с причинением крупного ущерба водным биоресурсам.

В законе также определяются основания для досрочного расторжения договоров пользования рыболовными участками и электронный порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договоров в области рыболовства и ведения реестра недобросовестных участников этих аукционов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.