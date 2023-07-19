Госдума приняла закон о запрете офшорным организациям быть концессионерами в ЖКХ

Также концессионерами запрещено быть иностранным юрлицам, организациям и другим корпоративным образованиям, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющим аккредитованных филиала, представительства на территории РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете офшорным организациям и иностранным юрлицам без аккредитованного в РФ филиала быть концессионерами по объектам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Документ инициирован депутатами Госдумы от разных фракций во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Закон направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые относятся к числу критически важных. Он разработан межфракционной рабочей группой по вопросам совершенствования законодательства в этой сфере, созданной по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Документ поддержали Минстрой, Минюст, Минэкономразвития и ФАС России.

Закон запрещает юридическим лицам, которые зарегистрированы в офшорных зонах, и подконтрольным им лицам выступать в РФ в качестве концессионеров объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем. Перечень соответствующих офшоров должен утверждаться Минфином. При этом предусматривается возможность исключений из этого правила для российских юрлиц, подконтрольных юрлицам, зарегистрированным в офшорах, по решению правительства России.

Также концессионерами запрещено быть иностранным юрлицам (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с ГК РФ), организациям и другим корпоративным образованиям, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющим аккредитованных филиала, представительства на территории РФ. Также концессионерами не смогут быть два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества и в числе которых имеются соответствующие иностранные юрлица.

Кроме того, закон уточняет особенности представления заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, а также особенности заключения такого концессионного соглашения. Принятие закона позволит не допустить офшорные организации в сферу ЖКХ, что будет способствовать повышению уровня не только безопасности таких объектов, но и качества услуг, предоставляемых концессионерами, отмечается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Изменения не распространяются на концессионные соглашения, заключенные до дня вступления закона в силу.