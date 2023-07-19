Цены бензина марок Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновили рекорды

Они поднялись до 62,653 тыс. рублей и 68,141 тыс. рублей за тонну соответственно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" в европейской части России по итогам торгов в среду вновь обновила исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, цена бензина Аи-92 выросла за день на 1,84% и впервые поднялась выше 62 тыс. рублей за тонну - до 62,653 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 18 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 61,522 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,32%, до 68,141 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный 15 июня (67,385 тыс. рублей за тонну).

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 2,06%, до 55,37 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 0,84%, до 21,851 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 1,57%, до 65,346 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 1,8%, до 21,726 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,04%, до 16,666 тыс. рублей за тонну.