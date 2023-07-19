Совфед установил лимит перевозки немаркированной табачной продукции для физлиц

Он составил 200 сигарет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий разрешенный объем перевозки физическими лицами по территории РФ немаркированной табачной продукции на уровне не более 200 сигарет.

"Запрещается перемещение (транспортировка) по территории РФ физическими лицами табачной продукции и подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации никотинсодержащей продукции, не маркированных средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром ЕАЭС", - говорится в законе.

Для совершеннолетних лиц закон устанавливает следующие разрешенные объемы перевозки: не более 200 сигарет, 200 изделий с нагреваемым табаком, 50 сигар (сигарилл), 250 граммов табака либо общим весом не более 250 граммов указанной продукции в ассортименте на одного человека. Кроме того, физлицо может перевозить по территории РФ не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) общим объемом не более 20 миллилитров никотинсодержащей жидкости.

Мера, согласно пояснительной записке, вызвана ростом оборота нелегальной торговли табачной продукцией в РФ. Это приводит к сокращению доходов бюджета, а также к резкому снижению уровня легальности рынка никотинсодержащей продукции РФ, уточняется в документе.

На сегодняшний день физлица могут свободно перевозить внутри ЕАЭС и на территории России немаркированную табачную продукцию для личного потребления, предельно допустимое количество не определено.