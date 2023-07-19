РЖД до конца года запустят в 11 регионах новые электрички

Обновление парка электричек продолжится в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует до конца текущего года запустить новые электрички в 11 субъектах РФ, сообщили в пресс-службе компании.

"С начала года обновили электрички в пяти регионах, до конца года запустим их еще в 11 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Обновление парка электричек продолжится в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях и в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях, добавили в РЖД.

В первом полугодии 2023 года пять новых электропоездов уже начали курсировать в Пензенской, Омской, Воронежской областях, в Башкирии и Приморском крае.

"Всего до конца года планируем поставить в регионы еще 24 состава ЭП3Д и 13 составов ЭП2ДМ", - заключили в холдинге.