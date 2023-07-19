Новые регионы получат 100 млн рублей на ремонт гидротехнических сооружений

В ДНР работы пройдут на Камышевахском и Донецком водохранилищах, в ЛНР - на Лутугинском и Яновском, в Запорожье - на Бердянском, а также на реке Каланчак в Херсонской области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов выделит 100 млн рублей на разработку в 2024-2025 годах проектов капитального ремонта гидротехнических сооружений (ГТС) в новых регионах России. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Росводресурсы профинансируют разработку проектов капитального ремонта гидротехнических сооружений в бассейне реки Дон, а также на притоках Азовского и Черного морей. Средства - 100 млн рублей - в соответствии с заявками Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будут направлены в 2024-2025 годах. Мероприятия являются частью программы социально-экономического развития новых регионов в составе федерального проекта Росводресурсов. Практически все объекты используют как для водоснабжения, так и рекреации", - говорится в сообщении.

За счет средств федерального бюджета предстоит провести инженерные изыскания и разработать проектно-сметную документацию. В ДНР работы пройдут на Камышевахском и Донецком водохранилищах, в ЛНР - на Лутугинском и Яновском, в Запорожье - на Бердянском, а также на реке Каланчак в Херсонской области.

"Дополнительное финансирование ускорит восстановление водохозяйственного комплекса в новых регионах. Сооружения эксплуатируются давно, поэтому специалистам предстоит определить комплекс мер конкретно для каждого объекта, чтобы поддерживать их в исправном состоянии. Капитальный ремонт продлит срок службы ГТС и повысит их безопасность", - заявил руководитель Донского бассейнового водного управления Росводресурсов Евгений Дорожкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее новые регионы получили федеральное финансирование на расчистку рек и водоемов. Филиалы "Центррегионводхоза" Росводресурсов избавляют от многолетних донных отложений и мусора русло реки Лугани. В Донецке приступили к подготовительному этапу на реке Кальмиус, участок расчищают от скоплений кустарников и сухих деревьев.