Госдума приняла закон об исламском банкинге

Соответствующий эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России.

Устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.

Приобрести статус участника ЭПР вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества. Юридическое лицо приобретает статус участника ЭПР со дня внесения сведений о нем в реестр участников и утрачивает статус участника со дня исключения этих сведений из реестра, который ведет ЦБ .

Предусмотрено создание при правительстве РФ экспертного совета экспериментального правового режима для подготовки предложений по регулированию партнерского финансирования в России. По предложениям экспертного совета могут быть внесены изменения в законодательство страны по вопросам регулирования партнерского финансирования.

Участники эксперимента при совершении сделок (операций) по партнерскому финансированию не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки. При этом допускается установление вознаграждения в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных сделок. Участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Требования к собственным средствам

Особенности бухгалтерского учета для участников эксперимента, являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в связи с осуществлением ими деятельности по партнерскому финансированию устанавливаются Банком России, для иных организаций, являющихся участниками эксперимента - Минфином России. Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, устанавливается на срок проведения эксперимента в следующем размере: с 1 сентября 2023 года - 10 млн рублей, с 1 января 2024 года - 15 млн рублей. Размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, определяется в соответствии с порядком определения размера собственных средств (чистых активов), установленным для организаций уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Также документом уточняется, что участники эксперимента вправе привлекать денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц в форме займа, приема имущества в доверительное управление, а также путем размещения облигаций. Также были одобрены антиотмывочные нормы, согласно которым участники эксперимента будут обязаны предоставлять уполномоченному органу по запросу информацию о сделках, об их характере и целях.

Предусмотрена возможность использования гражданами материнского капитала при оплате обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа с организацией - участником эксперимента.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.