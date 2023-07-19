Госдума приняла во II чтении законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в правительстве.

Кто не будет платить налог

Законопроект также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключают из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ко второму чтению документа дополняется перечень организаций, которые не будут уплачивать этот налог. Речь идет об организациях, у которых в 2018 и 2019 годах не признавались доходы по налогу на прибыль, о кредитных организациях, в отношении которых на 1 января 2023 года принимались меры по предупреждению банкротства, а также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды).

Для организаций, созданных в результате реорганизации в форме преобразования, средняя арифметическая величина прибыли за соответствующие годы, предшествующие реорганизации, определяется исходя из данных реорганизованной организации, правопреемником которой является вновь созданная организация.

В случае, если налоговая база превысила размер прибыли за 2022 год, то для организаций, у которых прибыль за 2021 год в два раза и более превышает прибыль за 2022 год и которые в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды, налоговая база признается равной прибыли за 2022 год.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

"Принятие и реализация федерального закона "О налоге на сверхприбыль" приведет к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.