В Китае самолет-амфибия AG600 завершил испытания по программе пожаротушения

Kunlong AG600, по сообщению разработчика, "вступил в стадию окончательной проверки летной годности и планирует получить сертификат годности в 2024 году"

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Самый большой в мире самолет-амфибия AG600 успешно завершил испытательные полеты по программе пожаротушения. Об этом сообщил его разработчик - Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC).

"Крупный самолет-амфибия AG600, предназначенный для пожаротушения и спасения на воде, независимо разработанный нашей страной, завершил проверочные летные испытания типичных сценариев тушения пожаров, которые свидетельствуют о том, что Kunlong AG600 способен выполнять задачи по тушению пожаров", - отмечается в сообщении, переданном в среду новостным телеканалом CGTN. Разработчик также уточнил, что AG600 является ключевым элементом авиационной составляющей в системе аварийно-спасательных работ Китая.

В последние годы гидросамолет прошел испытания, касающиеся безопасности воздушных судов, эффективности функций пожаротушения, типичных сценариев полетов в разных условиях, реагирования на чрезвычайные ситуации.

В первой половине этого года три испытательных самолета AG600 выполнили в общей сложности 172 полета общей продолжительностью 430 летных часов на нескольких площадках по всему Китаю. В ходе полетов были проверены эксплуатационные характеристики базовой платформы самолета и его систем пожаротушения. Самолет выполнил операции по сбросу воды с грузом в 3, 6 и 12 тонн и проверил работоспособность в различных режимах эксплуатации, положениях, на разных скоростях и высотах.

Технические показатели "соответствуют требованиям к конструкции воздушного судна". На этом этапе самолет-амфибия AG600 обладает возможностями практического применения для безопасного выполнения задач по тушению пожаров.

Сейчас Kunlong AG600, по сообщению разработчика, "вступил в стадию окончательной проверки летной годности и планирует получить сертификат годности в 2024 году".